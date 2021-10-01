وزير الرياضة يتابع استقرار العملية الانتخابية في بلدية المحلة وجزيرة الورد

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية، عن كثب، العملية الانتخابية للهيئات الرياضية؛ للاطمئنان على انتظام كل الأمور واستقرارها دون أية مشكلات، فضلا عن متابعته مع مديريات الشباب والرياضة للتعرف علي اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالجمعيات العمومية للهيئات، وذلك فى ضوء الإشراف الكامل للجنة العليا للانتخابات على كافة تفاصيل العملية الانتخابية.

كما أطمأن وزير الشباب والرياضة علي أجواء العملية الانتخابية التي شهدتها بعض الأندية الرياضية اليوم منها نادي بلدية المحلة بالغربية ونادي جزيرة الورد بالمنصورة، مؤكداً علي التزام الجميع بكود الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ علي سلامة الناخبين من فيروس كورونا.

وتقارب العملية الانتخابية فى المحلة وجزيرة الورد على الانتهاء فى ظل اقتراب انتهاء عملية الفرز.