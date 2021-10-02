مستحيل.. درة: أرفض الزواج الأون لاين

قالت الفنانة درة ، إن فكرة الزواج " أون لاين " عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى أمر نسبى وشئ وارد لأى فتاة مقبلة على الزواج لافتة إلى أن التعارف من الممكن أن يبدأ عبر الانترنت ولكن هناك مرحلة حاسمة تتطلب المواجهة ومقابلة الطرفين لبعضهما البعض لقياس مدى التطابق بينهما .

وأوضحت " درة " ، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن أزمة كورونا نتج عنها زيادة التواصل بين الافراد عبر وسائل الانترنت ولكن الزواج يتطلب التعارف وجه لوجه معقبة " مينفعش ان البنت تتجوز تحت سقف واحد مع جوزها وتكون كلمته على النت وبس لأن ده مستحيل وهيكون صعب جدا لأى بنت " .



وأشارت إلى أنها على الرغم من أن بطلة المسلسل غالية تزوجت عبر وسائل الانترنت ولكنها انفصلت عن هذا الزوج بعد ذلك وانجذبت لشخص شاهدته على الطبيعة معقبة " شخص شافته من لحم ودم مش عن طريق شاشة ولوحة مفاتيح " وجمعتهم مواضيع مشتركة وحالة حوار للتأكيد على اهمية التواصل الحقيقى والمشاعر الحقيقية عن طريق المقابلة والتواصل

" وجه لوجه " .



يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.