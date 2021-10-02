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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| استبعاد شريف وأفشة من مباراتي ليبيا.. وصلاح يحمل شارة القيادة

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

نشر موقع" صدى البلد" على مدار يوم أمس الجمعة، عددا من الأخبار الرياضية أهمها:

 

استبعاد محمد شريف وقفشه.. مفاجأة في قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة ليبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

شوقي غريب: التاريخ يتكلم عني .. علاقتي بـ أسامة عبدالكريم مميزة.. وهذا السؤال للمعارضين | حوار

عاد المدير الفني المميز شوقي غريب مرة أخرى لتولى منصبه مع منتخب مصر الأولمبي الذي حقق معه العديد من الإنجازات، وبعد تعيينه صارت حالة من الجدل الواسع حول قرار الاتحاد المصري لكرة القدم لاختياره من جديد على الرغم من وجود كوادر أخري في الرياضة المصرية ، وفي هذا الصدد تولى موقع صدى البلد الإخباري قصة عودة غريب وأجرينا حوار مطول معه قبل الاستعدادات التي سيجريها الفراعنة الصغار لأولمبياد باريس القادمة والبطولات المقرر أن يشارك بها المنتخب تحت الإدارة الفنية لغريب.


 رغم عودة فتحي.. محمد صلاح يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام ليبيا|خاص

ضم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اللاعب أحمد فتحي لقائمة الفراعنة لمواجهة ليبيا المرتقبة، وذلك بعد استبعاده لفترة طويلة.

 

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق من اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

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