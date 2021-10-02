خالد النبوي: لدي صداقات متميزة مع بعض الفنانين العالميين

قال الفنان خالد النبوي، إن لدي صداقات متميزة مع بعض الفنانين العالميين، أبرزهم الممثلة العالمية ايفا جرين"، والتي أديت معها فيلم بعنوان "مملكة الجنة" مؤكدا أنه لي صور معها بالكواليس واحتفال الفيلم بلندن ونيويروك.

وأضاف الفنان خالد النبوي، خلال لقاء له لبرنامج “أبلة فاهيتا”، عبر فضائية “أون”، أنني أدعو بعض ممن شاركت معه في الخارج لزيارة مصر..

لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني

وتابع خالد النبوي، “أنا لا أحب المخرجين إن يكون في دماغهم سني”، مؤكدا أنني أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا مني.

وأشار خالد النبوي إلى أنه “أنا من مواليد محافظة المنصورة، يوم 12 سبتمبر 1966، وتعلمت حتى حصلت على الثانوية العامة بمجموع 57%.