عميد صيدلة السادات: تدشين وحدة مطهرات ومواد معقمة بتكلفة 400 ألف جنيه

استعدادا للعام الجديد

أعلن الدكتور خالد أبو زيد، عميد كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات، أن الكلية استعدت للموجة الرابعة لفيروس كورونا، بتدشين وحدة لإنتاج المستحضرات والمطهرات ومواد التعقيم بجامعة السادات، باعتماد مالى يقارب ٤٠٠ ألف جنيه، تعمل كخط إنتاج آلى بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، مشيرا إلي دورها في مواجهة الموجة الرابعة لازمة كورونا.

أشار ابو زيد إلي موافقة الدكتور احمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، على إنشاء تلك الوحدة المتخصصة في إطار خدمة المجتمع.

وأضاف عميد صيدلة السادات أن وحدة المطهرات الجديد لها دور كبير فى اطار جائحة كورونا حيث تساهم فى توفير مواد التعقيم لجميع الكليات التابعة لجامعة مدينة السادات.