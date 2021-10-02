بالعراق.. هانى شاكر يعلن مشاركته فى مهرجان بابل الدولى.. فيديو

نشر الفنان هانى شاكر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو كشف من خلاله عن مشاركته فى مهرجان بابل الدولى.

وظهر هانى شاكر من خلال الفيديو قائلاً : جمهورى العراقى الحبيب إنتظروني يوم 28 اكتوبر في مهرجان بابل الدولي " .

وكان قد أطلق أمير الغناء العربي هاني شاكر أغنية وطنية مصورة بعنوان "مملكة الخير" إحتفالا باليوم الوطني السعودي ال ٩١ وذلك على قناة PMG ب "يوتيوب" .

"مملكة الخير" مهداه من الفنان الكبير هاني شاكر وفريق العمل للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ وهي رؤية.

الأغنية من إشراف تامر عبد المنعم وإخراج سعيد مطاوع ومن كلمات هشام حسني ،لحن عصام حسني منصور إنتاج PMG وهشام حسني ،توزيع ميدو مزيكا ومهندس صوت ياسر أنور و منسق إعلامي محمد زاهر.