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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الوفد السعودي أعرب عن سعادته بزيارة مدينتي

صدى البلد

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الجمعة تقريرا عن زيارة  وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، لمدينة "مدينتي" رافقه خلالها المهندس  عاصم الجزار وزير الاسكان والمهندس هشام طلعت مصطفى؛ رئيس مجموعة هشام طلعت مصطفى والسفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي.


وقال أديب ان "الرحاب ومدينتي" تعتبران  نموذجا لتطور المعمار الحضارى في مصر ونموذجًا حيًا للتفوق المصري في التطوير العقاري والمعماري.

 

و أضاف أديب، ، أن الوفد السعودي أشاد بالمستوى المعماري والتكنولوجي لمدينتي المقامة على مساحة 8 آلاف فدان، والتي تنتشر بها كل المقومات الحديثة من مولات ومساجد واندية وغيرها.

 

وتابع أديب انه على بعد عدة كيلو مترات من مدينتي يقع نموذج اخر من نجاح التعاون بين القطاع الخاص والعام متمثلا في العاصمة الادارية الجديدة.


وأشار أديب نقدر نصدر فكرة "التصدير العقارى" من خلال قيام المستثمرين بالاستثمار في سوق العقارات المصري وصناعة المعمار المصري للدول المحيطة ومنها العراق وسوريا.

 

وأوضح أديب عبر "الحكاية" إن الجانب السعودي أعرب عن سعادته وتقديره لما شاهدوه خلال زيارتهم لمدينتي، باعتبارها نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

هشام طلعت مصطفى العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان العاصمة الادارية القطاع الخاص مجموعة هشام طلعت مصطفى

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