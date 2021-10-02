درة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. وتكشف تفاصيل عريس تقدم لخطبتها ونهايته كانت فى قسم الشرطة

خلال حوارها مع منى الشاذلى

حلت الفنانة درة مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc اليوم الجمعة وتحدثت حول تفاصيل مشاركتها بمسلسل زى القمر وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :



قالت المنتجة مى سليم، إن تفاصيل دخولها مسلسل زى القمر بدأ منذ شهر الماضى، وكانت الأحداث تدور حول الحديث عن مشاكل السيدات فوق عمر الأربعين .



وداعبت منى الشاذلى المنتجة مى سليم، خلال استضافتها معها ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، قائلة:"«خدى بالك يا مى درة قاعدة جنبك»، لترد: «إنتى بتهدى النفوس واضح يا منى»، لافتة إلى أن الفكرة اختلفت بعد ذلك ولم تقتصر على سن الأربعين معقبة: «إحنا نزلنا بالسن»، وتمحورت حلقات المسلسل حول سرد مشاكل السيدات بصفة عامة فى كافة الأعمار.



وتابعت أن كافة المشاركين فى العمل تمتعوا بالتعاون الشديد والدعم الكبير فى سبيل انجاح العمل .



قالت الفنانة درة ، إن هناك شخص قام بطلب يدها الزواج، وكانت فى تونس وقتئذ وقام بمطاردتها فى كل مكان تذهب إليه معقبة " كان ابويا واخويا خايفين عليا جدا وقتها " .



وكشفت " درة "، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، تفاصيل التخلص من مطاردة هذا الشخص حيث قامت أفراد الشرطة التونسية بعمل كمين لهذا الشخص وتم القبض عليه .



قالت الفنانة درة، إن أكثر ما جذبها لأداء شخصية "غالية" في مسلسل “زي القمر”؛ هو سرده لأزمات تخص السيدات بصفة عامة؛ للتعبير عن مشاعرهن.



وأوضحت "درة"، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، أنها رغبت في عدم أداء شخصيات مكررة لسيدات تعرضن للخيانة، ووجدت ذلك فى شخصية "غالية" التي تواكب العصر الحالي، والتي جسدت طرق الزواج عبر وسائل الإنترنت.

وأشارت إلى أنها رغم أن بطلة المسلسل “غالية” تزوجت عبر وسائل الإنترنت؛ ولكنها انفصلت بعد ذلك؛ وانجذبت لصديق زوجها؛ الذي شاهدته على الطبيعة، معقبة "شخص شافته من لحم ودم، مش عن طريق شاشة ولوحة مفاتيح، وجمعتهم مواضيع مشتركة، وحالة حوار؛ لتأكيد أهمية التواصل الحقيقي والمشاعر الحقيقية عن طريق المقابلة والتواصل“وجها لوجه”، مؤكدة أن البنات إذا تأخرت في الزواج؛ تكون غالية، ومن حقها اختيار شريك حياتها.

قالت الفنانة درة ، إن فكرة الزواج " أون لاين " عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى أمر نسبى وشئ وارد لأى فتاة مقبلة على الزواج لافتة إلى أن التعارف من الممكن أن يبدأ عبر الانترنت ولكن هناك مرحلة حاسمة تتطلب المواجهة ومقابلة الطرفين لبعضهما البعض لقياس مدى التطابق بينهما .

وأوضحت " درة " ، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن أزمة كورونا نتج عنها زيادة التواصل بين الافراد عبر وسائل الانترنت ولكن الزواج يتطلب التعارف وجه لوجه معقبة " مينفعش ان البنت تتجوز تحت سقف واحد مع جوزها وتكون كلمته على النت وبس لأن ده مستحيل وهيكون صعب جدا لأى بنت " .



يذكر أن الفنانة درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.



