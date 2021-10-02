الدخان يُغطي شارع سليمان جوهر بالدقي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة

بلا إصابات

تمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشارع سليمان جوهر بالدقي.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بشارع سليمان جوهر.

وعلى الفور وجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة السيطرة على النيران واخمادها.

وانتقلت الي موقع البلاغ ٣ سيارات إطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وجاري استكمال عمليات التبريد وتبين عدم وقوع إصابات.

وجارى انتداب فريق الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب اشتعال النيران.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.