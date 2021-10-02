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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الـ var فى الكأس

عصام - عبدالفتاح
عصام - عبدالفتاح

طالب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بضرورة إقامة مباريات كأس مصر بـ تقنية الـ var في مباراتي قبل نهائي ونهائي بطولة كأس مصر.

 

قال عصام عبد الفتاح عبر تصريحات تليفزيونية : لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة تسعى بشكل جاد إلى تطوير مستوى التحكيم حتى لا يضطر إلى اللجوء كثيرا لتقنية الـ var خلال المسابقات المحلية.

 

أضاف عصام عبدالفتاح : سيتم عقد دورات تدريبية للحكام عن كيفية تطبيق تقنية الـ var  من أجل الإرتقاء بمستوى الحكام فى قادم الأيام.

 

استطرد عصام عبدالفتاح : فى حالة تألق أي حكم من مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة قد يتواجد في قائمة حكام كأس العالم 2022 بقطر.

 

ويلتقي منتخب مصر الوطني نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل ويوم 11 أكتوبر الجاري فى إطار تصفيات كأس العالم المقرر أن تقام فى قطر 2022.

 

قائمة منتخب مصر

 

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:


حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.


الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.


الوسط : محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.


الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.


الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي.

 

وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقاء ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.

 

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

 

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

 

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

 

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

 

 

 

 

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