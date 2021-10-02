عماد متعب: استبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر غير منطقي

أكد عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق أن استبعاد ثنائى القلعة الحمراء محمد مجدى أفشة ومحمد شريف من قائمة المنتخب الوطني غير منطقى.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لخوض مباراتي ليبيا يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

قال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية: فوجئت بقرار استبعاد ثنائى الأهلى قفشة ومحمد شريف من قائمة المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب ليبيا فى تصفيات مونديال قطر 2022.

وطالب عماد متعب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتوضيح أسباب استبعاد الثنائى أفشة وشريف فى ظل تألقهم فى الدورى المحلى و دورى أبطال إفريقيا.

قائمة منتخب مصر

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.



الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.



الوسط : محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.



الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.



الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي.

وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقاء ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.