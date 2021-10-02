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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غرس القيم الأخلاقية ومكافحة طمس الهوية المصرية بصالون الاسماعيلية الثقافى

قصور الثقافة
قصور الثقافة

 اقام فرع ثقافة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، صالون الاسماعيلية الثقافى الثانى بعنوان "غرس القيم الأخلاقية فى نفوس الأطفال والشباب ومكافحة طمس الهوية المصرية" مع د. حسن يوسف عميد المعهد الافروأسيوى بجامعة قناة السويس، بدء الصالون بعرض فنى لفرقة الاسماعيلية  للموسيقى العربيه بقيادة الفنان أحمد القاضي والتي قدمت مجموعة مميزة من الاغانى.

تلى ذلك محاضرة عن موضوع الصالون، وتحدث د. حسن عن أن غرس القيم الأخلاقية في الأطفال مثل، الأمانة، الصدق، والنظافة، أمور تبدو في ظاهرها سهلة، ولكنها في الواقع ليست كذلك، فهي مهمة مليئة بالتحديات والصعوبات حتى تتم تنشئة الأطفال بطريقة إيجابية تنتج للمستقبل أشخاصا أسوياء، ولن يتحقق ذلك ما لم يكن الوالدان على قدر عال من الوعي والمعرفة.

 

و تحدث د. حسن يوسف عميد المعهد الافروأسيوى بجامعة قناة السويس عن أهم القيم التى يجب غرسها فى الاطفال، موضحا أن الدراسات أثبتت ما يؤكده العلماء التربويين من أن الأطفال يتعلمون القيم فعلياً من خلال ملاحظة ما يفعله آباؤهم واستنتاج الأمور التي يعتبرها الآباء مهمة في الحياة، بعدها سوف يخرجون من مرحلة الطفولة وقد تكونت لديهم آراء واضحة بخصوص ما يقدره آباؤهم بالفعل، إضافة إلى نظام كامل من القيم الخاصة بههم، واختتم حديثه بأنه عندما نغرس فى أطفالنا القيم الايجابية ونعززها، فهذا بدوره يسهم فى تعزيز الهوية المصرية.

تلى المحاضرة أمسية شعرية للشعراء مدحت منير، فتحى نجم، نجاة عبد القادر، شيماء الغياتي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الحركة الثقافية والصالون إقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل صالون الاسماعيلية الثقافى

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