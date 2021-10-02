برلماني: إقامة 654 مشروعا للنفع العام يثبت شمولية حياة كريمة

قال النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، إن إجمالي المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تؤكد أن العمل على قدم وساق للوصول للأهداف القصوى للمبادرة التي تطمح في تحسين بيئة وحياة نحو 58 مليون مصري يسكنون في الريف.



واشار صالح في بيان له، إلى ما أعلنه وزير الزراعة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بأنه تمت الموافقة على إقامة نحو ٦٥٤ مشروعا للنفع العام على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة.



واضاف عضو مجلس النواب، أن مشاريع النفع العام تتنوع ما بين مشاريع صحية وبنية تحتية ومشاريع منتجة للأسر في الريف والقرى الأكثر احتياجا.

وافاد النائب أن من بين المشاريع، ٦١ مدرسة حكومية و٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية، علاوة على إقامة 59 مركز شباب، وإقامة 38 مجمع خدمات حكومية.

واختتم صالح بسمو الأهداف المعلقة بمبادرة حياة كريمة والهادفة إلى تطوير حياة الريف وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم والقضاء على الفقر بمختلف أشكاله.