أحمد حجازي يحتفل بفوز اتحاد جدة على الأهلي بـ الدوري السعودي

نشر أحمد حجازي لاعب منتخب مصر الوطني واتحاد جدة السعودي عبر انستجرام صورة احتفل خلالها بفوز فريقه على نظيره فريق الأهلي في ديربي جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

كان المحترف المصري أحمد حجازي، قاد فريقه الاتحاد للانتصار على الأهلي في ديربي جدة، في قمة الجولة السابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".

أحداث ديربي جدة

في الدقيقة 13، سدد عمر السومة قائد فريق الأهلي ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكن جروهي حارس الاتحاد تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 18، أرسل أحمد حجازي الكرة لـ عبدالرحمن العبود الذي اخترق دفاعات الأهلي، ليسدد الكرة، لكن العويس حامي عرين الفريق الأهلاوي كان حاضرًا.

وفي الدقيقة 43، حرمت العارضة فريق الأهلي من هز الشباك بتصديها لتسديدة أليوسكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، افتتح حمدان الشمراني التسجيل للاتحاد في الدقيقة 50, من متابعة للضربة الحرة التي نفذها كورنادو من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 80، أحرز أحمد حجازي الهدف الثاني للاتحاد بضربة رأسية رائعة، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة السادسة عشر في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل اتحاد جدة في المباراة

وتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، الذي ضم كل من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني ــ مهند الشنقيطي ــ أحمد حجازي ــ سعود عبدالحميد

خط الوسط: إيجور كورنادو ــ عبدالإله المالكي ــ كريم الأحمدي

خط الهجوم: فهد المولد ــ عبدالرحمن العبود ــ رومارينيو

يذكر أن أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي، تحدث عن فوز فريقه أمام النصر بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحات للناقل الرسمي للدوري السعودي بعد المباراة:" الحمد لله على المكسب، درسنا فريق النصر بشكل جيد فهم لديهم لاعبون مميزون، وكذلك فريقنا لذلك خرج اللقاء بشكل يليق بالفريقين".

وأضاف:" ركزنا على كيفية غلق مفاتيح قوة النصر لأننا درسنا تلك النقاط قبل المباراة، والفريق ادي مباراة قوية من الناحيتين الدفاعية والهجومية".

وأكمل:" احترم كل اللاعبين، ومهاجم النصر أبو بكر من اللاعبين المميزين والكبار في الدوري وما حدث معه خلال اللقاء كان موقف لحظي خلال مباراة ولا يقلل منه كلاعب".