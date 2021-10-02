عربية النواب: مصر أفضل وجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا

للعام الرابع على التوالي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر عملت طوال السنوات الماضية، على إيجاد أفضل السبل لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، سواء بنشر البنية التحتية أو تسهيل التشريعات والقرارات بخصوص الاستثمار والبيئة الجاذبة لرجال الأعمال.



وأضاف المغازي في بيان له، أن ثمرة الإصلاح الاقتصادي والرؤية الوطنية الشاملة للتنمية، التي قادها الرئيس السيسي جعلت مصر وللعام الرابع على التوالي أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا تليها المغرب ثم جنوب أفريقيا.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أثناء جائحة كورونا، كان لها أفضل الأثر في عودة الاقتصاد الوطني، إلى حالته الطبيعية تمامًا رغم تأثيرات جائحة كورونا، معتبرًا ذلك شهادة للآداء الرفيع للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.



كما أشار المغازي إلى ما رصده مركز المعلومات بمجلس الوزراء، حول مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية 2021 وتصدر مصر أفضل وجهات الاستثمار، موضحا أن هذا تحقق أيضا بعد شيوع الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي للجريمة والإرهاب بكل قوة.