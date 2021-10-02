شوقي غريب : محمد صلاح يسجل من ربع فرصة.. وافتقدته فى الأولمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه افتقد ثلاثة مهاجمين فى أولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى أن تواجدهم كان سيشكل علامة فارقة فى البطولة الدولية.

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: افتقدت مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى صفوف غالطة سراي التركي ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش المحترف بالدوري الألماني في أولمبياد طوكيو الأخير.

لفت شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن وجود ثلاثي الهجوم كانوا سوف يشكلون علامة فارقة في أولمبياد طوكيو الاخير حال تواجدهم ومشاركتهم بقميص منتخب أوليمبي الفراعنة.

أوضح أن مصطفى محمد المعار الى نادي جالطة سراي التركي نجح فى تسجيل مع المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني السابق بعد نزوله مباشرة في مرمى منتخب الغابون تصفيات المونديال.

قال أيضا شوقي غريب : محمد صلاح كنت اعتمدت عليه بشكل رئيسي ويسجل من ربع فرصة لكن الأندية فى أوروبا رفضت انضمام لاعبيها إلى المنتخب الأولمبي وشاركت فى الأولمبياد بدون ثلاث مهاجمين.

حقيقة الإعتذارعن قيادة منتخب مصر الأوليمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة اعتذاره عن تولي قيادة أوليمبي الفراعنة وقال : لم اعتذر عن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وما يثار حول هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

أضاف: الحقيقية أنني ذكرت أنه فى حالة عدم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات استمرارى فى المهمة فلن استمر.

استطرد شوقي غريب قائلا: سوف احترم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد وأقوم بالاعتذار عن مهامى كمدير فنى لمنح الفرصة لأى مدرب آخر لتولى المهمة بدلا منى.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.



كما وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.



وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأوليمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، و أيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة.



