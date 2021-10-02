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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

Tesla
Tesla

التقطت سيارة Tesla سلوك صادم لعجوز داخل موقف سيارات، عندما قامت بخدش إحدى السيارات باستخدام مفتاح سيارتها ثم تركتها ورحلت في اعتقاد منها أن أحدًا لا يراها.

 

كانت سيارة تيسلا هي الشاهد الوحيد على الحادث أثناء وجودها في وضع "الحراسة" وهي ميزة لمراقبة النشاط المشبوه حول السيارة أثناء وقوفها. 

تكتشف السيارة الحركة المشبوهة باستخدام كاميرات الأبواب الأمامية والخلفية واليمنى واليسرى وتنبه المالك من خلال هاتفه المحمول.

 

إذا شعرت السيارة بـ "تهديد كبير"، تبدأ كاميرات Tesla في التسجيل، ويتم تشغيل المنبه ويتلقى المالك إشعارًا على تطبيق Tesla.

 

سجلت كاميرا تسلا dashcam امرأة عجوز تخدش السيارة عدة مرات بعد الخوض في جدال مع صاحبتها حول مكان ركن السيارات.

 

وثقت أماندا أوبين مالكة سيارة تسلا، مقطع مصور لمكان ركن السيارة في باتون روج بولاية لويزيانا.

 

تتبعها سيارة حمراء تقودها امرأة ترتدي قميصًا ورديًا تخرج من السيارة مما يدفع أوبين لركن سيارتها في المكان.

في وقت لاحق، تسير المرأة بقناع وجه أسود بجوار سيارة تيسلا وتقف على جانب السيارة، ثم تعود بعد دقيقة وتخدش الأبواب بالمفتاح مرة أخرى.

 

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