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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن قصف حوثي استهدف جازان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدفاع المدني السعودي اليوم السبت، إن عدة شظايا سقطت على حي سكني بمحافظة أحد المسارحة في جازان وذلك بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة.

وأضاف الدفاع المدني السعودي في بيان له: "لا إصابات أو وفيات جراء الأضرار الناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان".

ومساء الجمعة، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه جازان.

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وقال التحالف في بيان وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله ”إنه دمر صاروخا باليستيا للحوثيين أطلق باتجاه مدينة نجران السعودية“.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان، ”استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

جازان السعودية الدفاع المدني السعودي الحوثي

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