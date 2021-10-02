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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| تحرك عاجل لمجلس الأمن بشأن إثيوبيا والعاصفة شاهين تقترب من السعودية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

رسالة حازمة من جوتيريش.. تحرك عاجل لـ مجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا مسؤولين أمميين
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مجلس الأمن يناقش اليوم قرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين من أراضيها.

بريطانيا تعلن نشر الجيش لحل أزمة الوقود
أعلنت بريطانيا، اليوم، الاستعانة بالجيش لحل أزمة الوقود اعتبارا من يوم غد السبت، وذلك بعد أسابيع من أزمة طاحنة أدت إلى نفاذ الوقود من معظم المحطات في البلاد.

بينهم مصرية.. تعرف على نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول العربية
اكتسبت انتخابات البرلمان الألماني (البوندستاج) الأحد الماضي أهمية خاصة، كونها تحدد مصير قيادة العملاق الأوروبي بعد 16 عامًا متصلة قضتها المستشارة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة.

إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس
أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

لمواجهة كورونا.. دولة عربية تلجأ لجرعة ثالثة من اللقاح
أعلنت وزارة الصحة في المملكة المغربية  الجمعة، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، التي تشهد تجاوبا واسعا من طرف المواطنين.

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية
توقع خبراء الطقس أن تتقدم العاصفة شاهين نحو السعودية، خلال الفترة المقبلة، وهطول أمطار على الربع الخالي والمرتفعات.

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش
نقلت إذاعة موازييك إف إم التونسية عن موقع “ميناديفانس” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية تمكنتا من الكشف عن غواصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، خلال التمرين البحري مركب “الردع 2021” الذي قام به الجيش الجزائري بوهران غرب البلاد، الأربعاء والخميس الماضيين.

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور
شقت الحمم المتدفقة من فوهة بركان كومبري فييخا بجزيرة لا بالما الإسبانية طريقها عبر صدع جديد انفتح على أحد جوانب المخروط البركاني، مهددة بمزيد من الدمار في الجزيرة التي تعيش كارثة ممتدة منذ أسبوعين.

وفدا النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يدعوان المجتمع الدولي لدعم الانتخابات
دعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط الجمعة، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا ”وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

إثيوبيا.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في إقليم تيجراي
حذرت الأمم المتحدة من سوء تغذية غير مسبوق تعاني منه الحوامل والنساء المرضعات في إقليم تيجراي الإثيوبي.

 

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