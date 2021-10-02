شوقي غريب: هدفنا الوصول إلى دور الأربعة فى أولمبياد باريس 2024

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن مفاجأة لدى بلوغ أوليمبي الفراعنة منافسات أولمبياد باريس 2024.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: نسعى خلال الفترة القادمة إلى التأهل لـ دور الأربعة في أولمبياد باريس عام ٢٠٢٤.

أشار شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إلى أن الفريق نجح فى بلوغ دور الثمانية فى أولمبياد طوكيو 2020 ما أدى إلى صعوبة الأمور أمامنا فى البطولة القادمة.

لفت إلى أن جماهير الكرة المصرية لن تقبل بأقل من وصول منتخب مصر الأوليمبي إلى دور الأربعة فى أولمبياد باريس 2024.

حقيقة الإعتذار عن منتخب مصر الأوليمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة اعتذاره عن تولي قيادة أوليمبي الفراعنة وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد: لم اعتذر عن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وما يثار حول هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

أضاف: الحقيقية أنني ذكرت أنه فى حالة عدم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات استمرارى فى المهمة فلن استمر.

استطرد شوقي غريب قائلا: سوف احترم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد وأقوم بالاعتذار عن مهامي كمدير فنى لمنح الفرصة لأى مدرب آخر لتولى المهمة بدلا منى.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.



كما وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.



وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأوليمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، و أيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة.