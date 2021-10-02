بعد انضمامه للمنتخب.. شارة القيادة رايح- جاي بين محمد صلاح وأحمد فتحي

استدعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز من أجل الانضمام إلى قائمة الفراعنة الكبار في مباراتي ليبيا بتصفيات المونديال.

ويلتقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب ليبيا فى تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022 يومى 8 و 11 أكتوبر الجاري.

بعودة الجوكر أحمد فتحي تتجدد أزمة شارة قيادة المنتخب مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لاسيما وأنه سبق نشوب مشكلة بهذا الشأن فى وقت سابق نظرا لرفض لاعب بيراميدز التنازل عن الشارة.

وينتظر المتابعين للشأن الرياضي حسم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة الكبار فى قادم الساعات قبل مباراتي ليبيا فى تصفيات المونديال لأزمة شارة القيادة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح فى ظل عدم إستدعاء أحمد المحمدى المحترف فى الدورى الإنجليزي أقدم لاعبي منتخب مصر الوطني.

ويحسم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجدل بشأن تطبيق مبدأ الأقدمية واعتبار أحمد فتحى قائدا للفراعنة الكبار أو يختار تفعيل عنصر النجومية التى يتمتع بها محمد صلاح فى الدوريات الأوروبية ومنحه الشارة.

صدى البلد يستعرض أزمة شارة القيادة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح.

أزمة بدون لازمة

أثارت شارة قيادة منتخب مصر أزمة كبيرة بين نجوم الفراعنة عام 2019 بعدما رفض أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق فى وقت سابق تركها خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن فتحي أكد أنه لن يترك شارة القيادة مع منتخب مصر، مشيرا إلى أنه من الأفضل ألا يتم استدعاؤه إلى قائمة الفراعنة حال سحب شارة القيادة منه، ومنحها لمحمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

البدري يفكر فى مصالحة صلاح

في وقت سابق سعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري إلى منح محمد صلاح شارة القيادة كنوع من مصالحته، بعد حذف وصفه كلاعب لـ منتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بسبب عدم إرسال الأصوات الخاصة بمدرب وقائد الفراعنة لجائزة الأفضل في العالم 2019.



الأمر نفسه أكده حسام البدري في تصريحات بشكل غير مباشر عن آلية اختيار قائد المنتخب، مؤكدا عدم وجود ثوابت بهذا الشأن.

وما دعم تلك الفكرة بشكل كبير استبعاد الجهاز الفني للمنتخب الأول لـ أحمد المحمدي، ظهير أستون فيلا الإنجليزي، الذي حمل شارة القيادة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

أحمد فتحي غاضب

قال أحمد فتحي وقت أزمة شارة القيادة عام 2019 في تصريحات صحفية : أنا رويت قصة قديمة حدثت خلال المعسكر الماضي ولم أكن أعلم أنها ستجدد الأزمة، خصوصًا وأنني خارج المعسكر حاليًا.

وأكد أحمد فتحي أنه استشهد بمحمد أبوتريكة في أزمة الشارة وقال : لو كان في نفس موقفي لرفض سحب الشارة لأنه أمر يمس الكرامة، خصوصًا وأنك لم تقصر أو تدخل في أزمة تستحق ذلك.

وتابع أن رفضه كان طبيعيًا مشددًا على أن هذا حقه ولن يتنازل عنه، ولا يعلم إذا كان عدم استدعائه للمنتخب هذه المرة للسبب نفسه أم لا.



صلاح يحصل على شارة القيادة

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة القيادة إلى محمد صلاح وجاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح فى الأقدمية والذين دعموا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة، ويسعي الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم.



