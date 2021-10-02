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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤسسة النفط الليبية : 1.9 مليار دولارإجمالي إيرادات أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي إيرادات النفط بلغ حوالي 1.9 مليار دولار في أغسطس، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في يوليو.

 

وأوضحت الشركة المملوكة للحكومة في بيان أن ذلك شمل 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط الخام و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات.

 

وأضافت أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 53.3 مليون دولار في أغسطس، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات 3.1 مليون دولار.

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ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس الشركة القول "من المطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط".

 

وحسب البيان، تهدف البلاد للوصول إلى مستوى إنتاج عند 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع حرب أهلية في 2011، مما أضر بقطاع النفط وقلص الإنتاج إلى ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا العام الماضي.

 

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