عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم .. مواعيد ماتشات السبت 2 أكتوبر في دوريات أوروبا والسعودية

برشلونة - مانشستر
برشلونة - مانشستر يونايتد

تقام اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب دوريات العالم فى أوروبا والسعودية.

 

يأتي في مقدمة المباريات البارزة مواجهة فريق مانشستر يونايتد أمام ايفرتون فى الدورى الإنجليزى فضلا عن مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة فى الدورى الإسبانى.

 

كما تقام مباراة وحيدة فى الدورى السعودى اليوم السبت بين فريق التعاون ونظيره فريق الطائي.

 

جاءت مواعيد مباريات اليوم 2 أكتوبر 2021 فى دوريات أوروبا والسعودية على النحو التالي: 


 

الدوري الإنجليزي

 

مانشستر يونايتد وإيفرتون – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

تشيلسي وساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا

ليدز يونايتد وواتفورد – الساعة الرابعة عصرا

وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا

بيرنلي X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا

برايتون X آرسنال – الساعة السادسة والنصف مساء

 

الدوري الإسباني

 

أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة الثانية ظهرا

ريال مايوركا X ليفانتي – الساعة الرابعة والربع عصرا

قاديش X فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء

أتلتيكو مدريد X برشلونة – الساعة التاسعة مساء

 

الدوري الإيطالي

 

ساليرنيتانا X جنوى – الساعة الثالثة عصرا

تورينو ويوفنتوس – الساعة السادسة مساء

ساسولو X انتر ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

 

الدوري الألماني

 

هيرتا برلين X فرايبورغ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند وأوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

لايبزيج X بوخوم – الساعة السادسة والنصف مساء

 

الدوري الفرنسي

 

مونبلييه X ستراسبورج – الساعة الخامسة مساء

نيس X ستاد بريست 29 – الساعة التاسعة مساء


الدوري السعودي


التعاون X الطائي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

 

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني تلقى خسارة كبيرة خارج أرضه بنتيجة 3-صفر أمام بنفيكا الأربعاء الماضي ليزداد الضغط على المدرب الهولندي رونالد كومان مع تراجع آمال الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

ويتذيل فريق برشلونة الإسباني ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط من مباراتين، متأخرا بست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ وأربع نقاط عن بنفيكا.
 


 

2 أكتوبر 2021 مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي أتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني الدوري السعودي تشيلسي يوفنتوس إنتر ميلان موعد مباراة اليوم

موضوعات متعلقة

6 مرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة

بهدف في الدقيقة 90+.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لتخطي فياريال

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة في حضانة وإغلاقها بعد وفاة طفل في ظروف غامضة

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

مباريات اليوم .. مواعيد ماتشات السبت 2 أكتوبر في دوريات أوروبا والسعودية

5 آليات لتنظيم عمل الأقفاص والمزارع السمكية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين| تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 17 فضلاً لحب النبي لا تعرفها

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ