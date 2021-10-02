مباريات اليوم .. مواعيد ماتشات السبت 2 أكتوبر في دوريات أوروبا والسعودية

تقام اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب دوريات العالم فى أوروبا والسعودية.

يأتي في مقدمة المباريات البارزة مواجهة فريق مانشستر يونايتد أمام ايفرتون فى الدورى الإنجليزى فضلا عن مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة فى الدورى الإسبانى.

كما تقام مباراة وحيدة فى الدورى السعودى اليوم السبت بين فريق التعاون ونظيره فريق الطائي.

جاءت مواعيد مباريات اليوم 2 أكتوبر 2021 فى دوريات أوروبا والسعودية على النحو التالي:





الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وإيفرتون – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

تشيلسي وساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا

ليدز يونايتد وواتفورد – الساعة الرابعة عصرا

وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا

بيرنلي X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا

برايتون X آرسنال – الساعة السادسة والنصف مساء

الدوري الإسباني

أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة الثانية ظهرا

ريال مايوركا X ليفانتي – الساعة الرابعة والربع عصرا

قاديش X فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء

أتلتيكو مدريد X برشلونة – الساعة التاسعة مساء

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X جنوى – الساعة الثالثة عصرا

تورينو ويوفنتوس – الساعة السادسة مساء

ساسولو X انتر ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

الدوري الألماني

هيرتا برلين X فرايبورغ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند وأوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

لايبزيج X بوخوم – الساعة السادسة والنصف مساء

الدوري الفرنسي

مونبلييه X ستراسبورج – الساعة الخامسة مساء

نيس X ستاد بريست 29 – الساعة التاسعة مساء



الدوري السعودي



التعاون X الطائي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني تلقى خسارة كبيرة خارج أرضه بنتيجة 3-صفر أمام بنفيكا الأربعاء الماضي ليزداد الضغط على المدرب الهولندي رونالد كومان مع تراجع آمال الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتذيل فريق برشلونة الإسباني ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط من مباراتين، متأخرا بست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ وأربع نقاط عن بنفيكا.





