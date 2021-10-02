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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل السادات والجزء الثالث من بنت القبائل.. 8 تصريحات للمخرج حسنى صالح

حسنى صالح
حسنى صالح

حالة من النشاط الفنى يعيشها المخرج الكبير حسنى صالح ، حيث يواصل حالياً التحضير لـ 3 اعمال دفعة واحدة وهم مسلسل “ السادات ” ، “ شلة القراونة ” ، وأخيراً الجزء الثانى والثالث من مسلسل “ بنت القبائل ” .

 

 وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحات حسنى صالح  لـ صدى البلد عن تلك الأعمال :

 

1-  أكد حسنى صالح انه بصدد التحضير لـ عمل درامى جديد يتناول  قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن تأليف الكاتب الصحفي محمد الباز.

 

2- كشف حسنى صالح أن العمل تدور أحداثه فى إطار خمس حلقات فقط كجزء أول، على أن يتم إنتاج أجزاء أخرى بعد ذلك.

 

3-أوضح  حسنى صالح ان  العمل من المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتم حاليا كتابة الحلقات الأولى، والتى تستعرض المرحلة الأولى من حياة الرئيس الراحل  محمد أنور السادات.

 

4- أكد المخرج حسنى صالح أنه يجرى حاليا التحضير إلي الجزء الثاني من مسلسل بنت القبائل، تمهيدا إلى بدء تصويره خلال الفترة القادم

المخرج حسنى صالح يكشف تفاصيل مسلسل السادات .. سيعرض على احدى المنصات

حسني صالح: جزء ثالث من بنت القبائل على منصة إلكترونية

5- كشف حسنى صالح انه الانتهاء من كتابة ٦ حلقات من الجزء الثاني الذى تدور أحداثه في إطار ٨ حلقات على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

6- أكد حسنى صالح ان العمل من المقرر أن يكون له جزء ثالث ويتم تصويره عقب الانتهاء من الجزء الثاني وستكون عدد حلقاته قصيرة أيضا، وسيتم عرضه على إحدى المنصات.

 

7- كشف حسنى صالح عن مصير مسلسل جلم الذى توقف التحضير له ، حيث أكدعلى إستئناف التحضير  للعمل  خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً العمل يعد بمثابة “ حلم ” شخصى له .

 

8- ذكر حسنى صالح ان مسلسل شلة القروانة الذى يخوض من خلاله السباق الرمضانى قد تم الإنتهاء من كتابة 15 حلقة منه حتى الأن .

 

 

 

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