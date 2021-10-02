مسلسل السادات والجزء الثالث من بنت القبائل.. 8 تصريحات للمخرج حسنى صالح

حالة من النشاط الفنى يعيشها المخرج الكبير حسنى صالح ، حيث يواصل حالياً التحضير لـ 3 اعمال دفعة واحدة وهم مسلسل “ السادات ” ، “ شلة القراونة ” ، وأخيراً الجزء الثانى والثالث من مسلسل “ بنت القبائل ” .

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحات حسنى صالح لـ صدى البلد عن تلك الأعمال :

1- أكد حسنى صالح انه بصدد التحضير لـ عمل درامى جديد يتناول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن تأليف الكاتب الصحفي محمد الباز.

2- كشف حسنى صالح أن العمل تدور أحداثه فى إطار خمس حلقات فقط كجزء أول، على أن يتم إنتاج أجزاء أخرى بعد ذلك.

3-أوضح حسنى صالح ان العمل من المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتم حاليا كتابة الحلقات الأولى، والتى تستعرض المرحلة الأولى من حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

4- أكد المخرج حسنى صالح أنه يجرى حاليا التحضير إلي الجزء الثاني من مسلسل بنت القبائل، تمهيدا إلى بدء تصويره خلال الفترة القادم

5- كشف حسنى صالح انه الانتهاء من كتابة ٦ حلقات من الجزء الثاني الذى تدور أحداثه في إطار ٨ حلقات على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

6- أكد حسنى صالح ان العمل من المقرر أن يكون له جزء ثالث ويتم تصويره عقب الانتهاء من الجزء الثاني وستكون عدد حلقاته قصيرة أيضا، وسيتم عرضه على إحدى المنصات.

7- كشف حسنى صالح عن مصير مسلسل جلم الذى توقف التحضير له ، حيث أكدعلى إستئناف التحضير للعمل خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً العمل يعد بمثابة “ حلم ” شخصى له .

8- ذكر حسنى صالح ان مسلسل شلة القروانة الذى يخوض من خلاله السباق الرمضانى قد تم الإنتهاء من كتابة 15 حلقة منه حتى الأن .