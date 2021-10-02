مؤشر البورصة يخسر 1.17% الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.