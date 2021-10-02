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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. فواتح شهية طبيعية يتناولها الأطفال

فواتح شهية طبيعية
فواتح شهية طبيعية يتناولها الأطفال

تبحث العديد من الأمهات على فواتح شهية طبيعية لكي يتناولها أطفالها دون اللجوء أو إستخدام أي منتجات صناعية تحتوى على المواد الحافظة التي تضر بصحة الأطفال أو الأدوية أيضا.

 

قال الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الاطفال وحساسية صدر الأطفال، لابد من منع المقرمشات و الشيكولاتات و المياه الغازية الغنية بالمواد الحافظة لأنها تعمل على تقليل شهية الطفل لمدة أسبوع كامل و الأعتماد على فواتح شهية طبيعية لتشجيع الطفل على الطعام.

 كشف الدكتور الشربينى محمد الشربينى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فواتح شهية طبيعية مفيدة و صحية لأطفالك، كان أهمها …. 


-الفول السوداني المحمص

ينصح بتناول السوداني  بعد سن ٥ سنين او  تناول زبدة الفول السوداني لأنها  غنية بالبروتين و تحفز الشهية بعد سن عام.


-الزبادي 

تقديم الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل فيعتبر  غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي أيضا.


-عصير الليمون 

قدمي لطفلك إذا لم يكن يشعر بالجوع عصير الليمون وذلك لأنه يحفز العصارة الهاضمة  و يجعله  يطلب يأكل.


-التوابل

إضافة البهارات و التوابل مثل  الزعتر والريحان  و الكركم و الحبهان و القرفة من محفزات الشهية و ينصح بأستخدامها   خلال تحضير الأكل.


-الفِشار 

من السناكس الصحية  التي تحفز الهضم و تجعل الطفل يشعر بالجوع.


-الفواكه

مثل الرمان و البرتقال و الخوخ و التفاح و عصائرهم تساعد بشكل فعال في فتح  الشهية.


-المشروبات الدافئة

 الحلبة و النعناع معروف  أنها من المشروبات الدافئة التي تحفز الشهية.


نصح أخصائي الاطفال وحساسية صدر الأطفال، بتقديم  الأطعمة الغنية بالزنك مثل البليلة و الكاجو و قرع العسل  و الدجاج، وذلك لأن الزنك يحفِّز العصارة الهاضمة وبيحسن الشهية.

فواتح شهية طبيعية منتجات صناعية المواد الحافظة صحة الاطفال حساسية صدر الأطفال

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