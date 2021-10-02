يفوق مشاهدي كأس العالم.. مصدر إماراتي يكشف أعداد المشاركين في إكسبو 2020

كشف مصدر إماراتي عن عدد المشاركين في المحفل العالمي إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عالمية واسعة.



وقال "المصدر الإماراتي"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عدد زوار إكسبو 2020 متوقع أن يكون 26 مليون زائر وهذا العدد لم تشهده اي فعالية على مستزي العالم ولا بطولة من بطولات كأس العالم .

وأكد أن الصورة المشرفة التي خرج بها إكسبو 2020 للعالم تعكس الثقة الدولية في الإمارات وقدرتها كدولة عربية على تنظيم مثل هذه الفعالية التي جمعت العالم على أرضها لبد مرحلة جديدة للبشرية يكتشفون فيها العالم من جديد في 182 يوماً.

استكشف أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أنحاء العالم محتوى المنصة التفاعلية المطورة حديثاً عبر الإنترنتVirtualExpo.world ، خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي حضره ملايين المشاهدين، افتراضياً ومن مختلف القارات، واختبرو المشاهدون محتوى المنصة أثناء الساعات الـ24 الأولى من إطلاقها للعالم.



وبهدف تعزيز تجربة إكسبو 2020 دبي، ونقل الحدث الدولي إلى أي جهاز متصل بالإنترنت، في أي مكان من العالم، وفي أي وقت، تتيح منصة إكسبو الافتراضية VirtualExpo.world سبلا جديدة لاستكشاف أول إكسبو دولي في العالم العربي. وفيما تنقل دبي العالم إلى إكسبو 2020، تعمل منصة إكسبو الافتراضية على نقل إكسبو 2020 إلى العالم - وبينما ترحب دبي بـ 192 دولة مشاركة، سيتمكن الناس في هذه الدول من مشاهدة إكسبو 2020 من مختلف أصقاع الأرض.



وبناءً على الوعد الذي قطعه في عام 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن إكسبو 2020 دبي سيقدم التجربة الرقمية الأكثر تقدماً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، يوفر إكسبو الافتراضي تمثيلاً شيقاً للحدث الفعلي، يمكن للزوار الوصول إليه والتفاعل معه بسهولة خارج حدود الموقع الفعلي.



وتشمل ميزات إكسبو الافتراضي مقاطع فيديو غامرة بنطاق 360 درجة لأجنحة الدول والموضوعات، وعروضا لفعاليات ترفيهية حية، ومدونات صوتية (بودكاست)، وجولة فيديو للأطفال مع الرسوم المتحركة، وألعاب عبر "ماينكرافت" وجولات تفاعلية حية على منصات "تويتش".



وتتيح المنصة استكشاف الأجنحة بشكل افتراضي باستخدام حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، وتُحوّل حفل الافتتاح وحفل الختام إلى تجربتَي ماينكرافت تفاعليتين، فيما تضم تجربة إكسبو 2020 دبي ماينكرافت: الإصدار التعليمي خطط دروس للمعلمين لاستخدامها في فصولهم الدراسية، مقدمة نظرة أعمق إلى موضوعات الحدث وموضوعاته الفرعية عبر الألعاب الغامرة.