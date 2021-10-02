نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: السيسي أول من مكن المرأة للعمل بالقضاء

قال المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ توليه حكم البلاد يهتم بجميع المجالات.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أن الرئيس السيسى قام بتمكين المرأة من العمل في النيابة العامة ومجلس الدولة، بعد فترة طويلة من العمر امتدت منذ الاربعينات، والمرأة تحاول الوصول لهذه المواقع، وكان هذا أهم إنجازاته في مجال القضاء.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إلى أنه يجري عمل تحديثات كثيرة في وزارة العدل لتكون مواكبة للعصر والتكنولوجيا، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الوزارة إجراء تحديثات مختلفة وهو جهد مشكور من الرئيس السيسي لدعم المجال القضائي.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أنه يتم تتويج العمل القضائى ومساعدتهم في سرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدل في البلاد.

و انتهت وزارة العدل من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء التي تم تحديدها يوم ٢ أكتوبر من كل عام، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية.

ويجرى الاحتفال صباح اليوم ، في إحدى القاعات المخصصة من قبل وزارة العدل.

وأعلنت الوزارة، عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.