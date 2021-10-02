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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا يتوعد أي طائرة تمثل خطرا على بلاده

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

توعد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أي طائرة تمثل خطرا على بلاده، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يضمن أمن الطيران فوق بيلاروسيا.

جاء ذلك في حوار أدلى به لوكاشينكو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية هدد فيه بأن بلاده ستجبر أي طائرة أجنبية على الهبوط في حال كانت تمثل خطرا على أمن البلاد.

ومزج حديث لوكاشينكو بين الطمأنة والتهديد حيث قال "إذا كنتم تخشون الطيران فوق بيلاروسيا، فأنا أضمن لكم أو لشركاتكم أو بلادكم أمن الطيران فوق بيلاروس، لكن إذا رصدت الأجهزة الأمنية خطرا على دولتنا، سنجبر أي طائرة على الهبوط هنا فورا، سواء كانت بريطانية أو أمريكية".

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وشدد لوكاشينكو على أن بلاده لا تطرح شروطا على أحد في ما يخص الطيران في أجوائها، لكن إذا قررت الدول الغربية عدم الطيران فوقها، فإن بلاده قادرة على الاستغناء عن ذلك، وهو الأمر الذي لن يفيد أحدا.

وخلال الحديث ذاته، هدد الرئيس البيلاروسي بأن بلاده ستتحول إلى "قاعدة عسكرية موحدة لبيلاروسيا وروسيا" في حالة حدوث عدوان خارجي، وأوضح قائلا: "إذا لزم الأمر، ستتحول بيلاروسيا إلى قاعدة موحدة لبيلاروسيا وروسيا، وقاعدة عسكرية لمقاومة عدوانكم".

وفي وقت سابق، أعلن لوكاشينكو وجود صلة مباشرة بين شبكة متطرفة خططت لأعمال إرهابية في الجمهورية وبين هيئات أمنية أمريكية، خاصة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الرئيس: "عندما بدأنا العمل على هؤلاء الأوغاد (النشطاء المحتجزين من الحركة المعارضة). عرفنا أنهم مجرد إرهابيين وهم الآن يعترفون ويقولون أين يريدون ارتكاب أعمال إرهابية".

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا خطر تهديد

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