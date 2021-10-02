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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ضبط عصابة مسلحة أثناء سرقتهم مواطن بالإكراه فى روض الفرج

المتهمون
المتهمون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص من داخل محل "سوبر ماركت" كائن بدائرة القسم، وبإستبيان الأمر تم ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما مركبة " توك توك "، بحوزتهما فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض"مطواة" – مبلغ مالى.
وبسؤال المجنى عليه (عامل بالمحل المشار إليه ، مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجروح وكدمات بالجسم ، قرر بأنه حال تواجده داخل المحل عمله فوجىء بقيام المتهمان المضبوطين وآخران بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه .
وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع (شخصين ، لهما معلومات جنائية ) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الآخران ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه والمتهمان المضبوطان أيداها  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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