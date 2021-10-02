محافظ البحيرة يعلن عن إقامة محطة صرف صحي بقرية الصواف

محافظة البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ۳۰۰م ۲ بحوض أبو الرمان - عزبة سعد ابو بکر - قرية الصواف التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك - مركز كوم حماده تبرع أحد المواطنين.

محافظ البحيرة يعلن عن اقامة محطة صرف صحي بقرية الصواف كوم حماده

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة ۲۰۱۹م .

و يأتي ذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حماده ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وموافقات الجهات المعنية الأخرى طبقا للقانون .