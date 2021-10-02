عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

محافظ البحيرة يعلن عن إقامة محطة صرف صحي بقرية الصواف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على  إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ۳۰۰م ۲ بحوض أبو الرمان - عزبة سعد ابو بکر - قرية الصواف التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك - مركز كوم حماده تبرع أحد المواطنين.

تحرير 42 محضرا للمخابز البلدية المخالفة في البحيرة

محافظ البحيرة يعلن عن اقامة محطة صرف صحي بقرية الصواف كوم حماده

 

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون رقم  116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة ۲۰۱۹م .

و يأتي ذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حماده ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وموافقات الجهات المعنية الأخرى طبقا للقانون .

البحيرة إقامة محطة صرف صحي كوم حمادة محافظ البحيرة محافظة البحيرة

موضوعات متعلقة

التزام المحال التجارية بمواعيد غلق التوقيت الشتوي في البحيرة

ترشيحاتنا

يوم القضاء المصري .. مفتي الجمهورية : العلاقة بين الشريعة والقانون ليست عدائية

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمأساة نجار الهرم.. بوشكا قبل وفاته: راضي بقضائك يارب.. والمتهمة: خدت حقي

77 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

ماجد فاروق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب النائب

طالبان تعدم ضابطا سابقا بعد 50 يوما من احتجازه | تفاصيل

فتح باب تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة بـ300 جنيه للمادة حتى 4 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تعلمت مسار العدالة من شقيقي .. السيسي : عدم التدخل في أحكام القضاء قاعدة ذهبية

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

فيديو جراف.. دا كلام.. إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ