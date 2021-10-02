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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لانتداب محامى

تأجيل محاكمة السفاح قاتل زوجته وأبناؤه لجلسة الثلاثاء بالفيوم.. شاهد

المستشار ياسر محرم
المستشار ياسر محرم درويس رئيس محكمة جنبات الفيوم

أجلت  محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا برئاسه المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضويه المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب ،وأ. عبد الرحمن خالد وكيل النائب العام  و  أمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ومحمود حفني محاكمة الفران صاحب مذبحة قرية الغرق بمركز أطسا بالفيوم والذى ذبح زوجته و6 من أبناؤه بالسكين الى جلسة الثلاثاء القادم ، أنتداب محامى للدفاع عن المتهم .

 

كان المتهم عماد 0 أ قد مثل أمام المحكمة وعند سؤال رئيس المحكمة للمتهم عن محامى الدفاع  أجاب بأنه لم يحضر معه محامى  لرفض محامين الفيوم الذفاع عن القاتل الذى طلبمن المستشار رئيس المحكمة أستئناف الجلية ومحاكمته بدون محامى ، الا ان طلبه قوبل بالرفض ، وتقرر تاجيل المحاكمة الى جلسة الثلاثاء القادم 

 

ترجع وقائع الجريمة البشعة التى هزت محافظة الفيوم  فى 7 مايو من هذا العام ، حيث قام السفاح بذبح زوجته مها عبد الباسط  وابناؤه الستة أحمد ومحمد وألاؤ وبلال ويوسف ومعتصم وذلك لما  ضاق به صدره من ديون وأعباء مالية  ، فأشتد ذلك عليه  وسلم ذهنه لشيطانه الذى وسوس  له فكرة قتلهم كحلا أوحد لتخليصهم من أى معاناة تطولهم لضيق رزقه متناسيا بذلك فضل ربه الذى من عليه بنعمه الزوجة والذرية  ـ فبيت النية وعقد العزم على قتلهم  ، وأعد لذلك أقراص  لعقار طبى مهدئ أذابها فى عصر المانجو ، وأعد عتاده وعدته من سلاح أبيض  وظل متربصا لهم بمسكنه  وما أن شرب المجنى عليهم الشراب المدسوس  وثقلت أجسامهم خالدين الى نومهم ، حتى قام بذبح الزوجة وابناؤه الستة 

 

و عقب التخلص من زوجته وأبناؤه السته قرر الانتحار بإشعال النار فى جسده، إلا أن الأهالى أمسكوا به، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، وضبطه.

 

وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة داخل منزل القاتل فى قرية الغرق، وأكدت المعاينة الأولية أن زوجته وأولاده كانوا يستعدون لإحضار السحور، وعُثر على بقايا أطعمة، عبارة عن  جبن وبيض بجوارالضحايا ، وأن المتهم نفذ جريمته عن طريق سكين المطبخ .

تم القبض على المتهم  ، الذى قام بتمثيل جريمته  البشعة أمام النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة القضية وأنتداب الطبي الشرعى لتشريح الجثامين السبعة  ، وأحالته الى محكمة جنايات الفيوم  وأمن ألدولة العليا برئاسه المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضويه المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب التى قررت تاجيل المحاكمة الى جلسة الثلاثاء القادم لأنتداب محامى للدفاع عن المتهم .

 

 

 

 

غدًا.. جنايات الفيوم تنظر محاكمة سفاح ذبح زوجته وأبناءه الـ6

 

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جنايات الفيوم محاكمة السفاح قاتل زوجته وأبناؤه الثلاثاء القادم

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