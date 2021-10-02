لتسهيل الحصول على المعلومات وخدمة المواطنين.. الرئيس السيسي يوضح آليات تطوير وزارة العدل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، أن الدولة قامت بتطوير هيئة القضاء، ليشمل التطوير المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة وسرعة مباشرة الإجراءات، وذلك الدعوى والخدمات الخاصة بالمواطنين.



وانتهت وزارة العدل، من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء التي تم تحديدها يوم ٢ أكتوبر من كل عام، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية.

