فتح باب تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة بـ300 جنيه للمادة حتى 4 أكتوبر

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، باب تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021؛ حيث تتلقى الوزارة طلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة2021- الدور الثاني ولمدة يومين اعتبارا بداية من اليوم السبت 2/10/2021 وحتى نهاية يوم الاثنين 4/10/2021 .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن رسوم إعادة اطلاع طلاب الدور الثاني المتظلمين من نتائجهم على أوراقهم قدرة (300) جنيه للمادة الواحدة اسوة بالدور الأول.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يحق للطالب التقدم بـ تظلم من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط وفقا للشروط الاتية :

أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية

لا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان فى الدور الثاني.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ع الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/

وبناء على هذه الاحصائيات المعلنة رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم ، يبلغ عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بلغ 20.020 طالب وطالبة، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هؤلاء الطلاب الراسبين باقين لاعادة السنة العام القادم.

وخلال نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، حصل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الذين كانوا راسبين في مادة او اثنين على الاكثر في الدور الاول ، على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط ، أما الطلاب الذين لم يدخلوا من الاساس امتحان الدور الاول ودخلوا الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، حصلوا على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.