وكيل معهد القطن: زيادة المساحة المزروعة بنسبة 25% عن العام الماضي.. شاهد

قالت الدكتورة عبير سمير ، وكيل معهد القطن ، على خلفية موسم الحصاد : إن العام الحالي يشهد أخبارا سارة بشأن " الذهب الأبيض " ، متابعة :" الأسعار أصبحت مرضية للفلاح المصري وذلك نتيجة لجهد الدولة المصري ".

وأضافت الدكتورة عبير سمير ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بقطاع القطن المصري ، من خلال إحلال وتجديد أساليب الصناعة ، مشيرة إلى أن مساحة القطن المزروع زاد بنسبة 25% عن العام الماضي.

ولفتت وكيل معهد القطن إلى أن هناك إقبالا واسعا على القطن المصري من الخارج ، وأن المعهد أصبح مسؤولا عن رضى المصنع المصري ، والمزارع في آن واحد .

وتابعت : الأسواق الخارجية أًصحت تتسارع على شراء القطن المصري ، والعام الماضي كان هناك حرص على استيراد القطن المصري ، معقبة :" اتصدر كله " .

ومن ناحيته قام مستشار وزير الزراعة، للمتابعة بتفقد جميع المنشآت بالمحطة، وأكد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في تنفيذ نظم الري الحديث بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة وكذا الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلي الري الحديث.

وتم عقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وقال إن أنظمة الري الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.