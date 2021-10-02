أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة بمطروح

سقوط أمطار فى مطروح

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم، السبت ، سقوط أمطار متوسطة وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في أجواء خريفية.



وشهدت مدن مرسى مطروح منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة بالإضافة إلى تساقط امطار على مدن الساحل الشمالي الغربي.

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كما انخفضت درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، بينما شهدت حالة البحر ارتفاع الأمواج .

كانت محافظة مطروح قد أعلنت رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول.



ووضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حجر أساس سد وادى إسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري بتكلفة ١١ مليون جنيه وبطول ٥٤متر من اسفل و٥ متر من اعلي وبارتفاع ٦ متر وامتداد ١٦٠متر بين جانبي الوادى ، كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول.

ويعد هذا السد أول سد ضمن مخطط إقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت الى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤ والبحث عن حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة "، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار ،كذلك في إطار الإستعداد المبكر لموسم الشتاء مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق اقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون اى ضرر لأحد.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الرى على جهودها وتعاونها مع المحافظة في إقامة السد وكذلك لجهود الشركة الوطنية مع أهمية الإسراع في التنفيذ.