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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة شهيد مجلس الدولة: فخورة اهتمام الرئيس وقيادات الدولة بأبنائي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على حادثة العريش التي راح ضحيتها المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة الأسبق، أثناء تأدية واجبه الوطني بالإشراف على المرحلة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منح الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الجمهورية من الدرجة الثانية للشهيد تخليدا لذكراه وللتضحية التى قام بها من أجل العدالة وبناء الدولة المصرية.

وأعربت أرملة المستشار الدكتورة «عزة» عن تقديرها للجهود التى يبذلها الرئيس السيسى وجميع القيادة السياسية لتكريم زوجها وذكره سيرته الطيبة فى جميع المحافل والاحتفالات سواء القضائية وغيرها، وهو ما يؤكد علو المنزلة التى نالها الشهيد، بالإضافة إلى دفع أبنائه إلى استكمال مسيرة والدهم العطرة التى تركها لهم ليظلوا فخورين بذلك طوال حياتهم.

وطالبت أرملة المستشار، محافظ سوهاج بسرعة إطلاق اسم زوجها على على عدد من المدراس والمعهد الأزهري القريب من مقر إقامتهم، خاصة أن المحافظة أطلقت بالفعل اسمه على شارع 15 فى سوهاج، إلا أن بعض الجهات والهيئات الحكومية غير معترفة بذلك، بالإضافة إلى أن جميع المواطنين لم يذكروا الشارع بالاسم الجديد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بيوم القضاء المصري والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث شهد هذا الاحتفال تكريم الشهداء من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عرض تاريخ منظومة التقاضي والقضاء المصري، كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الواجب من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

الشهداء:
وشاح النيل باسم الشهيد هشام بركات النائب العام.
وسام الجمهورية من الدرجة الثانية المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة الأسبق.
وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية  المستشار محمد مروان رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية الأسبق.
وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار عبد المنعم عثمان رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية.
وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار مجدي مبروك قاضٍ سابق بمحكمة شمال سيناء الاسبق.
وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار عمرو مصطفى وكيل النائب العام الأسبق.

ن ستة سنوات حادثة العريش المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة الاسبق المرحلة الاولي وسام الجمهورية

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