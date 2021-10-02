رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بالعاصمة الإدارية تمهيدا لبدء جولة تفقدية

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظيره الأردنى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء جولة تفقدية لمشروعات العاصمة.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بمطار القاهرة الدولي، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للخصاونة والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة، في زيارة رسمية، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

