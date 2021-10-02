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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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64 ألف حالة.. الرى: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى

قال المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إن الدولة المصرية تزيل يوميا العشرات من التعديات على الأراضى الزراعية لافتا لإزالة 64 ألف حالة تعد خلال الست سنوات الماضية بمعدل إزالة 10 آلاف حالة تعد فى العام الواحد ضمن حملة إنقاذ نهر النيل.


وأضاف " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،   ان الوزارة تنفذ حملات  مكثفة بشأن  إزالة على نهر النيل ، المصارف لافتا إلى ان العمليات مستمرة خلال الفترات الماضية.


وأشار إلى أنه جار تنفيذ عمليات إزالة كاملة للتعديات ويجرى الترتيب الآن لتنفيذ حملات كبرى لإزالة التعديات فى مختلف المحافظات والواقعة على نهرالنيل موضحا أن هذه المخالفات تنوعت ما بين تعديات على نهر النيل أبرزها أعمال الردم التى يقوم بها بعض المواطنين للحصول على قطعة أرض إضافية تنضم للأراضى الزراعية الخاصة بهم .

 

يذكر أن اللجنة الفنية العلمية قد قامت مؤخرا  برئاسة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، يرافقه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر،
‏ والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات ، بمواصلة استكمال تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير إلى محافظة الأقصر الشهر الماضي .


‏وقال "سليمان" ،فى تصريحات سابقة  إن اللجنة تفقدت محطات القطاع الخاص لانتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظة قنا وبمركز الضبعية بمحافظة الأقصر ، والتي يوجد بها ٢ مليون شتلة قصب سوف يتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث ،كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها ٦٣٦ فدان وتفقد زراعات القصب وفحصها.


وتفقدت اللجنة، أيضا حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات مركز قفط بالاقصر والذي تم زراعته قصب بالشتل وباستخدام نظم الري الحديث.

وتابع بمتابعة وزارة الرى لأى حالة تعد وفى حالة ثبوت هذا الأمر يتم عمل محاضر مخالفة ضد مرتكبى هذه المخالفات مؤكدا أن الدولة المصرية حاسمة بشأن التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية .

 

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