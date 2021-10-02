حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، وذلك تقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي أرست قواعد العدل وحققت المساواة بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد الحزب في بيان له، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها دعم وتطوير المنظومة القضائية من خلال إصدار العديد من القرارات التي ساهمت فى الإسراع بإجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة والعمل على تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي.

وأضاف الحزب أن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار اكتوبر عيد القضاء الشامخ يعبر عن تقديره الكامل لقضاة مصر وثقته الكامله بكفاءة وحياديه القضاء المصرى.