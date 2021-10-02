وفد صيني يقدم الشكر للصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا ببلبيس

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية بالمركز الطبي ببلبيس التابع للإدارة الصحية ببلبيس بتطعيم وفد أجنبي من دولة الصين بلقاح كورونا، والمكون من ٦٤ فردا، أثناء زيارتهم لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والذين أشادوا بجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والوافدين، وأثنوا على أداء عمل الفرق الطبية بالمركز، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة، وحفاوه الاستقبال من الفرق الطبية والعاملين بالمركز لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن المركز الطبي ببلبيس يأتي ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٠ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم، ويقوم أيضا باستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج والذين يرغبون في استخراجها.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.