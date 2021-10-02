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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. فتاة مصرية تترأس اتحاد طلاب جامعة ييل الأمريكية |فيديو

بيان هلال ، أول
بيان هلال ، أول رئيس اتحاد طلاب من أصول مصرية

قالت بيان جلال ، أول رئيس اتحاد طلاب من أصول مصرية  لجامعة ييل الأمريكية ، إن آخر زيارة لمصر كانت فى عام 2017 ، ومن المقرر أن تزورها قريبا .


وأوضحت جلال ، خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر  ، أن تقلدها هذا المنصب يعد سابقة تاريخية لم تحدث طيلة تاريخ الجامعة، والتى يعود تاريخها لـ 320 عاما ، لافتة إلى أنها فخورة بهذا الأمر .


ولفتت إلى دور أسرتها الكبير فى دعمها الشديد وغرس جذور الانتماء بداخلها طيلة مشوارها التعليمى وحتى المرحلة الجامعية ، مشيرة إلى أن تخصصها فى علم الأحياء وشئون الصحة العالمية. 

 

بيان هلال الصحة العالمية شئون الصحة أصول مصرية علم الأحياء

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