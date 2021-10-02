لأول مرة.. فتاة مصرية تترأس اتحاد طلاب جامعة ييل الأمريكية |فيديو

قالت بيان جلال ، أول رئيس اتحاد طلاب من أصول مصرية لجامعة ييل الأمريكية ، إن آخر زيارة لمصر كانت فى عام 2017 ، ومن المقرر أن تزورها قريبا .



وأوضحت جلال ، خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن تقلدها هذا المنصب يعد سابقة تاريخية لم تحدث طيلة تاريخ الجامعة، والتى يعود تاريخها لـ 320 عاما ، لافتة إلى أنها فخورة بهذا الأمر .



ولفتت إلى دور أسرتها الكبير فى دعمها الشديد وغرس جذور الانتماء بداخلها طيلة مشوارها التعليمى وحتى المرحلة الجامعية ، مشيرة إلى أن تخصصها فى علم الأحياء وشئون الصحة العالمية.