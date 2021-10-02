وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مشروعات إحياء " طريق الكباش"..شعراوي يشيد بمعدلات تنفيذ المشروعات والأعمال المستهدفة ويوجه بالمتابعة اليومية لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة

خلال جولتهما في اسوان..

وزير التنمية المحلية:

يوجة بسرعة استكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادي

يوجة بالانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل

سيتم الانتهاء من دهان حوالي ٢٠٠٠ منزل

وزير السياحة :

ضرورة الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات لإضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها



تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اليوم السبت المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم إقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجولة كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ والدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير .

وبدأت الجولة التفقدية لشعراوي والعناني بمتابعة أعمال التطوير التي تتم لمدينة الأقصر من محيط طريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، حيث استمع وزيرا التنمية المحلية والسياحة الي شرح من مسئولي جهاز التعمير حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية من الجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش ، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق .

ووجه اللواء محمود شعراوي بسرعة استكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادي ، والانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل ، حيث أشار المستشار مصطفي ألهم أنه سيتم الانتهاء من دهان حوالي ٢٠٠٠ منزل في إطار هذا المشروع .

كما طالب وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار وزير السياحة الي أهمية الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات والاعمال الجارية والمرتبطة بإحياء طريق الكباش خاصة طلاء المنازل والواجهات والميادين ، مشيرا الي انه يتم تنفيذ خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلاً.

وأوضح العناني أن الدولة تريد أن تظهر مدينة الأقصر في أبهي صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها أمام جميع دول العالم في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها .

وتابع شعراوي والعناني كذلك الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري فينا يخص رفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة ، بالإضافة الي تفقد طريق الكباش الشرقي والغربي من كوبري الكباش وحتي معبد الكرنك .

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والسياحة والاثار بكافة الاعمال التي تمت من طريق الكباش وفتح المحاور والطرق التي كانت مغلقة بالمنازل القديمة الملاصقة لسور طريق الكباش ، وأشاد الوزراء بأعمال التشجير والزراعات التي تم الانتهاء منها في المحاور وعلي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي ، ووجه الوزراء بسرعة استكمال

الأعمال الخاصة بالانترلوك كما طالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتبقي لتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها ، والالتزام بتوحيد ألوان دهان المنازل علي طريق الكباش و أعمدة الانارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن الدولة تسعي لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة.

وعقب ذلك تفقد وزيرا التنمية المحلية والسياحة مكتبة مصر العامة لمعاينة موقعها حيث تم الاشارة الي أهمية وروعة هذا الموقع والتي يمكن استغلالها بأفضل صورة في اطار طريق الكباش ، كما تم تفقد الأماكن حول معبد الأقصر وتم التوجيه باستكمال اعمال التطوير الخارجية خاصة أماكن انتظار عربات الحنطور ومدخل فندق الاقصر .

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني بكافة الجهود التي تم بذلها من جهاز التعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشروعات المستهدفة ، وطالبا باستمرار المتابعة اليومية للانتهاء من باقي الاعمال وإعداد تقرير للعرض علي رئيس الوزراء.

وأوضح المستشار مصطفي ألهم أنه يتابع مع الشركات واستشاري المشروع علي مدار اليوم أعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل وكافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحي ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين .

وعقب الجولة التفقدية توجه وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار إلي مقر محافظة الأقصر حيث عقدا اجتماع مع المستشار مصطفي ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار وقيادات وزارة التنمية المحلية ، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع .

وشهد الاجتماع استعراض فيلم تسجيلي حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل و الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الجاري .

وتعهدت الشركات المنفذة للمشروعات وجهاز التعمير بالانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة ووفقاً لأفضل المعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.