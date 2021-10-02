في مؤتمر صحفي الثلاثاء.. مرتضى منصور يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن تحديد موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة بنادي الزمالك في مؤتمر صحفي سيعقده في الحادية عشر صباح الثلاثاء المقبل بمنزله.



وأكد مرتضى منصور في فيديو بثه على صفحته عبر موقع “يوتيوب” أنه لا يوجد ما يمنعني من نزول انتخابات الزمالك، لكن المشكلة كلها في الاسرة ويكفيني حب الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للنادي.



وشدد مرتضى منصور على أنه يفكر في الأمر لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة نادي الزمالك.

وأضاف أنه سيعلن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة من عدمه وقائمته في حالة خوضه للسباق الانتخابي.