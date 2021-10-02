عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القيادة السياسية قدمت الدعم الكامل لتطوير منظومة العدالة للتسهيل على المواطنين

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

هنأ النائب محمد الرشيدي ،عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري،  ، مشيدًا بالاحتفالية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عمر مروان، والتي تعكس مدى التقدير العام للجهات القضائية والمؤسسة الوطنية العرقية.

 

وأشاد الرشيدي، في بيان اليوم، بتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي درع القضاء من وزير العدل المستشار عمر مروان نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم الرئيس وشاح النيل باسم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، بالإضافة إلى تكريم الرئيس الشهيد المستشار عمر محمد حماده شحات وكيل مجلس الدولة، والشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفه رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وغيرهم من الشهداء.
 

وقال عضو مجلس الشوخ، إن الجهات القضائية لعبت دورًا كبيرًا في استقرار الأوضاع في مصر وتمثل في جهودها بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية بكل حيادية وبدون تدخل، والتصدي للمنظومة الإرهابية بالنظر في قضايا الإرهاب، فضلا عن السمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي قدمتها الجهات القضائية وحمت الدولة والأبرياء من المجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون.

وأكد الرشيدي، أهمية حديث الرئيس بعدم التدخل في الشئون القضائية من قبل أي مؤسسات في الدولة، وذلك لضمان نزاهة الأحكام الصادرة، وتنفيذ مهام القضاء طبقا للقانون وثقته الكاملة أيضا في كفاءة القضاء، مشيدًا بدعم القيادة السياسية الكامل خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة العدالة للتسهيل على المواطنين، وأيضا البدء في تعيين المرأة في السلك القضائي.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء مجلس الشيوخ وزير العدل

ترشيحاتنا

مستشار وزير النفط السعودي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اكتتاب أكواباور

موجز السوشيال ميديا..هاشتاج يوم القضاء المصري يتصدر تويتر.. نسرين طافش تزور حلب

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

الدوري الانجليزي.. ايفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد على أولد ترافورد

عمرو سليمان: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تسريع عملية التقاضي

وزير العدل: السيسي رسم خارطة الطريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل موقع عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

حالة واحدة تسمح للموظف بالعمل بعد سن التقاعد .. اعرفها

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

فيديو جراف..شوبير: من حقنا نعرف أسباب استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

اﻟﻤﺰﻳﺪ