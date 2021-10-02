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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج تحيا مصر وعاش السيسي يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحيا مصر و عاش السيسي، وذلك لرصد إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة المنصرمة.

 

وجاءت التغريدات كالتالى : "تغيرت 180درجة بقت اجمل من أوروبا دي مش لقطات داخل طائرة دي لقطات لعربات القطار الإسباني الذي سينضم قريبا لأسطول سكك حديد مصر #تحيا_مصر_وعاش_السيسي".

 

وعلق آخر: بلدنا اتغيرت فى عهد الرئيس للاجمل والاحسن ١٠٠ مرة تحيا_مصر_وعاش_السيسي".

 

يذكر أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  ، الشكر والتقدير لقضاة مصر معقبا “ أنا مش بعيد عنكم وكان لى الشرف أن يكون شقيقى ضمن أعضاء القضاء ، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير والمسار التى تتطلبه العدالة فى مصر، وذلك منذ أكثر من أربعين عاما أو أكثر” .

 

وأضاف " السيسى " ، خلال كلمته باحتفالية   يوم القضاء المصرى   ، أنه عندما تولى المسئولية كان ذلك امتداد  لفهم واعتقاد لديه هو احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل فى شئونه .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم التدخل فى أحكام القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها  .


ووجه  " السيسى " ، خلال كلمته بإحتفالية يوم القضاء المصرى   ، رسالة لقضاة مصر قائلا " انتم مش هتسمحولى أساسا انى اتدخل وانا هحترم ده ولن أتدخل فى أحكام القضاء وانتم تتحملون المسئولية أمام الله فى أحكامكم ومليش دور فى المكان ده لأن  الدور هنا للقضاء طبقا لدولة القانون العزيزة بقضائها وقوانينها وتنفيذه   "

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