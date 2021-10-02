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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في إطار الموجة 18.. إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على أملاك الدولة بمركز الصف

إزالة فيلا كاملة
إزالة فيلا كاملة

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة في اطار الموجة 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة فقد قام مركز ومدينة الصف بإزالة عقار مخالف( فيلا )مقامة بالمخالفة على اراضي املاك الدولة (املاك ) على مساحه 175 م بمنطقة ابو جبيره بقريه الشرفاء حيث بدأت اعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد علي عبد الله رئيس المركز . 


كما قام مركز أوسيم بإزالة سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة  400 متر بقرية برطس وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس المركز .


وفي مركز ومدينة منشأة القناطر قد تم ازاله وفك شدة خشبية لعقار تحت الانشاء على مساحة ٢٠٠ متر بقرية بني سلامة بمتابعة من السيد محمد عبد الراضي رئيس المركز.

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الجيزة محافظ الجيزة مخالفات البناء محافظة الجيزة التعديات على أملاك الدولة اراضي املاك الدولة عقار مخالف إزالة التعديات

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