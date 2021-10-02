عمرو سليمان: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تسريع عملية التقاضي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تهنئته لكل أعضاء الجهات والهيئات القضائية المرموقة، في يوم القضاء.

وقال الرئيس السيسي، إنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لـ تطوير منظومة القضاء، وذلك خلال كلمته اليوم السبت، في احتفالية عيد القضاء المصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة ورؤساء الهيئات والجهات القضائية.

تقدير الدولة للقضاء

وفي هذا الصدد، هنأ الدكتور عمرو محمد سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و قضاء مصر الشامخ بمناسبة يوم القضاء المصري، والذي تم تحديده، تقديرا لدور هذه المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي أرست قواعد العدل.

وأضاف سليمان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الاحتفال لأول مرة يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المنظومة القضائية من خلال إصدار العديد من القرارات التى ساهمت في الإسراع من توقيت التقاضي للتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة والعمل على تعديل بعض التشريعات التى كانت تعيق عملية التقاضي سابقا.

تطوير المنظومة القضائية

وسلط الضوء على بعض عمليات التطوير وأبرزها مكينة الجهات والهيئات القضائية، في إطار خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية ومن ضمنها القضاء بما يساعد في تطويرها.

ولفت إلى أن تزامن اختيار الرئيس السيسي للإحتفال بيوم القضاء مع احتفالات أكتوبر، يعبر عن تقديره الكامل لقضاء مصر وكفاءته والحيادية التي تتمتع بها منظومة القضاء، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس اليوم كانت قوية ومطمئنة، خاصة لأن القضاء المصري مدرسة يتم تدريسها عالميا.

واختتم قائلا: "كل هذا يجعلنا أكثر فخرا لتقدير الرئيس السيسي للاحتفال بالقضاء المصري بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، والجزء الأهم أيضا كانت في تمكين المرأة في كل مجالات والتى أصبحت تدير بعض الهيئات القضائية، كما أن الرئيس يتبنى هذه الرؤية بشكل قوي ، ويؤكد للمجتمع أن نساء مصر يقدمون الدعم في كل مؤسسات الدولة".

وكانت وزارة العدل، قد نظمت، احتفالية كبرى اليوم، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.