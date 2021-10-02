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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 14 متهما فى قضية العائدين من الكويت لـ 2 نوفمبر

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت"، لجلسة 2 نوفمبر للاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا،  لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها، وتسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.

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