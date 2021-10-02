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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عارضة أزياء شهيرة مريضة بالسكري.. ماذا فعلت أمام الجمهور؟ |صور

عارضة الازياء ليلى
عارضة الازياء ليلى موس

دوماً ما يرى الجميع حياة عارضات الأزياء مترفة، وحصدهن الأموال والشهرة مقابل أجسادهن الرشيقة وخطواتهن المتناسقة على منصات العروض العالمية، ليصبحن نماذج تحلم بها النساء من ناحية الجسد الممشوق الممنوع من زيادة الوزن ويحسب سعراته الحرارية بعناية، لكن عارضة الأزياء البريطانية ليلى موسى كسرت تلك القاعدة بعد ظهورها في إحدى عروض الأزياء وهي تضع مضخة الأنسولين على ساقها بكل شجاعة وجرأة أمام أنظار الحضور ووسائل الإعلام. 

عارضة الأزياء البريطانية ليلى موس صعدت على المنصة بكامل ثقتها بنفسها، خلال عرض مزدوج لفيرزاتشي وفيندي في ميلانو منذ يومين، لكن لم يكن ظهوراً عادياً أو كونها مجرد عارضة ترتدي مايوه، لكن نظراً لإصابتها بمرض السكري من النوع الأول، اضطرت لتثبيت مضخة الأنسولين على ساقها ولم تخشى من الظهور بها أثناء العرض.

 

الجمهور تعاطف مع عارضة الأزياء البريطانية بشكل كبير، والتي قررت أن تتحدى مرضها ولا يوقفها عن عملها مهما كان، وتعايشت معه حتى لم تخشى إخفاء مضخة الأنسولين الخاصة بها،  لتوجه رسالة بتحدي المرض والتعايش الكامل معه.

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وتعاني العارضة البريطانية ليلى موس صاحبة الـ19 عاما من مرض السكر منذ حوالي عام تقريبا وأعلنت الخبر في مقابلة صحفية قائلة: "لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون أنني مصابة بداء السكري، إنه غير مرئي من الخارج، لذلك لن يعرف أحد بهذا الأمر بمجرد النظر إليك، لدي النوع الأول من السكري".

 

وليلى موس هي ابنة عارضة الأزياء كيت موسن ومنذ طفولتها بدأ حبها لعروض الأزياء واختارت أن تسير على خطى والدتها.

ليلى موس عارضة الازياء ليلى موس مرض السكري عرض أزياء كيت موسن

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